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13 минут назад

В Китае назвали главное преимущество России над украинскими беспилотниками

Lenta.ru

Россия доказала свое превосходство в радиоэлектронной войне, противодействуя украинским беспилотникам. Об этом пишет Asia Times.

В Китае назвали главное преимущество России над украинскими беспилотниками
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Гонконгское издание сообщает, что приблизительно 90 процентов из нескольких тысяч накопленных вооруженными силами Украины (ВСУ) беспилотников были сбиты российской армией уже к лету. Как отмечает автор материала, ссылавшийся на данные Королевского объединенного института оборонных исследований (RUSI) в Лондоне, это обстоятельство вынудило Киев запросить у Запада дополнительные поставки боевых дронов.

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«Средний срок службы небольшого дрона-квадрокоптера сократился до трех полетов, а у моделей с неподвижным крылом — до шести», — уточняет Asia Times.

Отмечается, что войскам радиоэлектронной борьбы России также удалось нанести значительный урон военной разведке ВСУ, работа которой обеспечивала высокую эффективность украинской артиллерии в начале вооруженного конфликта.

Армия,Королевский объединенный институт оборонных исследований,
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