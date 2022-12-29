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9 минут назад

Шойгу назвал частичную мобилизацию в России завершившейся

Lenta.ru

Глава Минобороны Сергей Шойгу назвал частичную мобилизацию в России завершившейся, несмотря на возникновение многих сложностей. Его комментарий приводит ТАСС.

Шойгу назвал частичную мобилизацию в РФ завершившейся
Фото: ТАССТАСС

По мнению министра, большую часть проблем и вопросов по мобилизации удалось решить достаточно оперативно. Глава Минобороны также подчеркнул, что ведомство старалось не скрывать никакой информации от граждан.

«Есть проблема — надо решать. За это я хотел бы поблагодарить многих», — отметил Шойгу в ходе первого заседания координационной группы по вопросам специальной военной операции (СВО).

Ранее он призвал парламентскую координационную группу по вопросам СВО работать на результат.

Армия,Украина,Сергей Шойгу,
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