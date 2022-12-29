Шойгу назвал частичную мобилизацию в РФ завершившейся

Глава Минобороны Сергей Шойгу назвал частичную мобилизацию в России завершившейся, несмотря на возникновение многих сложностей. Его комментарий приводит ТАСС.

По мнению министра, большую часть проблем и вопросов по мобилизации удалось решить достаточно оперативно. Глава Минобороны также подчеркнул, что ведомство старалось не скрывать никакой информации от граждан.