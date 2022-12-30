Китай предостерег США от игр с огнем. В Минобороны предупредили Вашингтон о возможности обжечься из-за поставок противотанковых систем минирования Volcano Тайваню. Об этом заявил официальный представитель министерства обороны КНР Тань Кэфэй, передает ТАСС.

Фото: Ann Wang / Reuters Ann Wang / Reuters

В Минобороны указали, что Пекин внимательно наблюдает за масштабной передачей вооружения Тайбэю американской стороной. Тань Кэфэй отметил, что США рискуют «обжечься огнем, который сами создали».

Ранее стало известно, что Госдепартамент США одобрил продажу Тайваню американских противотанковых систем минирования Volcano на 180 миллионов долларов. Представители американского оборонного ведомства подчеркнули, что предстоящая сделка является ответом Китаю на фоне усиления военного, политического и экономического давления Пекина на Тайбэй. Сообщается, что поставка американских вооружений на остров состоится приблизительно через месяц.

В Китае раскритиковали оборонный бюджет США на 2023 год, подписанный американским президентом Джо Байденом. «США должны прекратить использовать Тайвань для сдерживания Китая, прекратить фальсифицировать, искажать принцип одного Китая, а также прекратить двигаться по неверному и опасному пути», — говорится в заявлении официального представителя МИД КНР.