РИА Новости: российские танки Т-80 прибыли на Запорожское направление

Российские танки Т-80 БВ, которые превосходят в несколько раз машины украинской армии, прибыли на Запорожское направление.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости.

Как рассказал один из членов экипажа, подобный танк не оставляет шансов боевым машинам ВСУ.

«Эта машина в три-четыре раза превосходит машины противника. Манёвреннее, скорострельнее, по грунту, по бездорожью разгоняется быстро до 80 км в час», — сказал собеседник агентства.