Российские танки Т-80 БВ, которые превосходят в несколько раз машины украинской армии, прибыли на Запорожское направление.
Об этом сообщает РИА Новости.
Как рассказал один из членов экипажа, подобный танк не оставляет шансов боевым машинам ВСУ.
«Эта машина в три-четыре раза превосходит машины противника. Манёвреннее, скорострельнее, по грунту, по бездорожью разгоняется быстро до 80 км в час», — сказал собеседник агентства.
Ранее офицер разведки американской морской пехоты в отставке Скотт Риттер выразил мнение, что благодаря правильной политике российского лидера Владимира Путина Россия обладает всеми необходимыми ресурсами в военно-промышленном комплексе, чтобы достичь своих целей.