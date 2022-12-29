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1 час назад

РИА Новости: российские танки Т-80 прибыли на Запорожское направление

RT на русском

Российские танки Т-80 БВ, которые превосходят в несколько раз машины украинской армии, прибыли на Запорожское направление.

РИА Новости: российские танки Т-80 прибыли на Запорожское направление
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости.

Как рассказал один из членов экипажа, подобный танк не оставляет шансов боевым машинам ВСУ.

«Эта машина в три-четыре раза превосходит машины противника. Манёвреннее, скорострельнее, по грунту, по бездорожью разгоняется быстро до 80 км в час», — сказал собеседник агентства.

Ранее офицер разведки американской морской пехоты в отставке Скотт Риттер выразил мнение, что благодаря правильной политике российского лидера Владимира Путина Россия обладает всеми необходимыми ресурсами в военно-промышленном комплексе, чтобы достичь своих целей.

Армия,Скотт Риттер,Владимир Путин,
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