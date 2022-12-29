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26 минут назад

Спецоперация на Украине 29 декабря: последние новости на сегодня

Елена Прошина

Российская спецоперация на Украине проходит с 24 февраля. Мы собрали самые свежие новости об СВО на сегодня, 29 декабря 2022 года.

Спецоперация на Украине 29 декабря: последние новости на сегодня
Фото: ТАССТАСС

Российские солдаты предотвращает прорыв ВСУ в ДНР

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Военнослужащие Западного военного округа держат оборону в районе населенного пункта Торское в ДНР, пытаясь предотвратить прорыв сил ВСУ. Об этом сообщает РИА Новости.

Как рассказал агентству командир с позывным «Ювелир», украинские солдаты расположились прямо и по флангам переднего края обороны сил РФ. Командир подчеркнул, что их основная задача на данный момент — не допустить прорыва противника к населенному пункту Торское.

Отмечается, что российские солдаты непрерывно наблюдают за действиями противника, который сейчас укрылся в оврагах. Собеседник агентства уточнил, что украинские солдаты периодические высовываются и тут же попадают под обстрел. По его словам, стрелковых боев здесь практически не наблюдается, но несколько раз в день ведутся минометные и артиллерийские дуэли, периодически работает танк.

Полковник Матвийчук предположил, сколько человек может призвать ВСУ

Украина может отправить в зону боевых действий 2,5-3 млн человек, при этом миллион уже призван. Эти расчеты основаны на численности населения страны. Такое заявление сделал бывший разведчик и офицер спецназа, полковник в отставке, участник конфликта в Афганистане Анатолий Матвийчук, передает URA.RU.

Он пояснил, что от общего количества трудоспособного населения отправить на фронт можно не более 7%. На Украине проживают 40 млн человек, но это число уже снизилось за счет беженцев и погибших. Следовательно, считает Матвийчук, Киев может «поставить под ружье» до 3 млн человек.

По словам полковника, Украине несет большие потери. Европейский союз занизил реальные данные и привел оценку в 100 тысяч убитых. По российским подсчетам, Киев потерял 330 тысяч убитыми и ранеными. Матвийчук подчеркнул, что в связи с этим на фронт будут призывать больше людей, включая женщин и наемников из других государств.

Ветеранам СВО будут выдавать участки в Крыму

Власти Крыма приняли решение выдавать участки участникам боевых действий на Украине. Реализация инициативы начнется летом 2023 года. Об этом заявил председатель регионального правительства Юрий Гоцанюк в эфире канала «Миллет», передает Национальная служба новостей.

Отмечается, что предназначенная для ветеранов СВО территория пока не обустроена должным образом. На обеспечение участков водой, электричеством, а также на строительство дорог из бюджета выделят 180 миллионов рублей. Политик считает, что к июню-июлю следующего года земельные участки будут готовы к выдаче.

Армия,Юрий Гоцанюк,ЕС,
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