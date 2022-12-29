В США одобрили продажу Тайваню систем дистанционного минирования

Госдепартамент США одобрил возможную продажу Тайваню противотанковых систем дистанционного минирования Volcano и сопутствующего оборудования на $180 млн. Об сообщает ТАСС со ссылкой на Агентство по сотрудничеству в области безопасности Пентагона, которое отвечает за поставки вооружения по межправительственным контрактам.
Как отмечает агентство, администрация президента США уже официально уведомила Конгресс о своем решении.
Теперь Конгресс в течение 30 дней должен изучить этот военный контракт и дать свое разрешение или блокировать его.
Ранее директор ЦРУ Уильям Бернс выразил мнение, что вероятность военного конфликта вокруг Тайваня в этом десятилетии будет только возрастать.
В октябре министр обороны Тайваня Цю Го-чжэн заявлял, что тайваньские вооруженные силы будут полностью готовы к вероятному вторжению КНР, вне зависимости от решения китайских властей ускорить или отложить его сроки.