Пленных солдат РФ заставляли давать показания против депутата Госдумы

«СБУшники довольно-таки часто ко мне приходили, <…> задавали одни и те же вопросы. В один момент они просто пришли, показали четыре фотографии, и сказали: „Ты знаешь этого человека, точнее, должен знать. Вот текст — зачитай его, выучи, расскажи <…> чеченский депутат, что ты его видел где-то в Мариуполе, ты должен на камеру сказать, что ты его где-то видел“», — рассказал Филипп в интервью РИА Новости.