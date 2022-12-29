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24 минуты назад

РИА Новости: российские военные предотвращают прорыв ВСУ в районе Торского в ДНР

Газета.Ruиещё 3

Российские военнослужащие ведут оборонительные действия в Донецкой народной республике (ДНР) в районе села Торское и предотвращают прорывы со стороны Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает РИА Новости.

Российские военные предотвращают прорыв ВСУ в районе Торского в ДНР
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Мы сейчас находимся на самом переднем крае нашей обороны, прямо и по флангам – противник, впереди – населенный пункт Торское. Наша задача – не допустить противника со стороны этого населенного пункта», – сказал командир одного из российских подразделений с позывным Ювелир.

Как отмечает агентство, российские военные постоянно ведут наблюдение за противником, который расположился в оврагах.

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По словам Ювелира, противник периодически появляется, после чего по нему открывают огонь. При этом военный пояснил, что стрелковые бои в этом районе не происходят, но по несколько раз в день бывают артиллерийские и минометные дуэли, также «периодически работает танк».

Он добавил, что на этих позициях находятся «самые доблестные бойцы, которые прошли и огонь, и воду».

Ранее официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщал, что на Южно-Донецком направлении российские артиллеристы нанесли поражение двум ротным тактическим группам ВСУ.

Армия,Игорь Конашенков,Минобороны России,
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