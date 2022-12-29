Российские военные предотвращают прорыв ВСУ в районе Торского в ДНР

Российские военнослужащие ведут оборонительные действия в Донецкой народной республике (ДНР) в районе села Торское и предотвращают прорывы со стороны Вооруженных сил Украины . Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы сейчас находимся на самом переднем крае нашей обороны, прямо и по флангам – противник, впереди – населенный пункт Торское. Наша задача – не допустить противника со стороны этого населенного пункта», – сказал командир одного из российских подразделений с позывным Ювелир.

По словам Ювелира, противник периодически появляется, после чего по нему открывают огонь. При этом военный пояснил, что стрелковые бои в этом районе не происходят, но по несколько раз в день бывают артиллерийские и минометные дуэли, также «периодически работает танк».