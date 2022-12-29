Российские военные предотвращают прорыв ВСУ в районе Торского в ДНР

Российские военнослужащие ведут оборонительные действия в Донецкой народной республике (ДНР) в районе села Торское и предотвращают прорывы со стороны Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает РИА Новости.
«Мы сейчас находимся на самом переднем крае нашей обороны, прямо и по флангам – противник, впереди – населенный пункт Торское. Наша задача – не допустить противника со стороны этого населенного пункта», – сказал командир одного из российских подразделений с позывным Ювелир.
Как отмечает агентство, российские военные постоянно ведут наблюдение за противником, который расположился в оврагах.
По словам Ювелира, противник периодически появляется, после чего по нему открывают огонь. При этом военный пояснил, что стрелковые бои в этом районе не происходят, но по несколько раз в день бывают артиллерийские и минометные дуэли, также «периодически работает танк».
Он добавил, что на этих позициях находятся «самые доблестные бойцы, которые прошли и огонь, и воду».
Ранее официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщал, что на Южно-Донецком направлении российские артиллеристы нанесли поражение двум ротным тактическим группам ВСУ.