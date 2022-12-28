Россия нарастит выпуск истребителей Су-57

«Сейчас на КнААЗ имени Ю.А. Гагарина в Комсомольске-на-Амуре реализуется масштабный проект модернизации, который позволит существенно нарастить выпуск этих боевых машин», — приводит пресс-служба Минп Минпромторга России слова главы госкорпорации.

Отмечается, что на заводе модернизируют производство, расширяют производственные мощности, вводят в строй новое оборудование и дополнительно привлекают производственный персонал. Также на КнААЗ создана современная поточная линия окончательной сборки.