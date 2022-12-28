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22 минуты назад

Россия нарастит выпуск истребителей Су-57

Lenta.ru

Комсомольский-на-Амуре авиационный завод имени Гагарина (КнААЗ) модернизируют, чтобы нарастить на нем производство истребителей пятого поколения Су-57. Об этом сообщил генеральный директор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов, передает РИА Новости.

Россия нарастит выпуск истребителей Су-57
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«Сейчас на КнААЗ имени Ю.А. Гагарина в Комсомольске-на-Амуре реализуется масштабный проект модернизации, который позволит существенно нарастить выпуск этих боевых машин», — приводит пресс-служба МинпМинпромторга России слова главы госкорпорации.

Отмечается, что на заводе модернизируют производство, расширяют производственные мощности, вводят в строй новое оборудование и дополнительно привлекают производственный персонал. Также на КнААЗ создана современная поточная линия окончательной сборки.

Ранее в пресс-службе Минпромторга сообщили, что КнААЗ изготовил и передал Минобороны России партию серийных истребителей пятого поколения Су-57.

В ноябре китайское издание Sohu назвало Су-57 самолетом, который способен сдержать натиск Запада. Истребитель сможет нести сверхдальнобойные ракеты класса «воздух-воздух».

Армия,Сергей Чемезов,Минобороны России,КнААЗ им. Ю.А. Гагарина,Ростех,Минпромторг,
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