Вооруженные силы Украины (ВСУ) подорвали пешеходный мост в городе Пологи Запорожской области. Об этом сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в Telegram.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

По его данным, мост через реку Конка был уничтожен днем в среду, 28 декабря.

«Теперь к многочисленным проблемам жителей многострадальных Полог, девять месяцев находящихся под постоянными обстрелами боевиков ВСУ, добавилась еще одна», — заключил автор публикации.