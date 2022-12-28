Украина начнет разработку ударных беспилотников

«Теперь, когда мы более или менее оснащены разведывательными дронами, следующим этапом станут ударные дроны», — заявил он, пояснив, что речь идет как о взрывающихся беспилотниках, так и о тех, у которых будет возможность поражать цели на высоте от трех до десяти километров.