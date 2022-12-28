В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+10° в 
USD 71.33EUR 75.66
Войти в почту
1 час назад

Украина начнет разработку ударных беспилотников

Lenta.ruиещё 2

Глава Минцифры Украины Михаил Федоров рассказал, что в настоящее время у украинских военных имеется большое количество разведывательных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), поэтому планируется начать разработку ударных дронов, целью которых могут быть как наземные, так и воздушные цели, сообщает Associated Press.

Украина начнет разработку ударных беспилотников
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Теперь, когда мы более или менее оснащены разведывательными дронами, следующим этапом станут ударные дроны», — заявил он, пояснив, что речь идет как о взрывающихся беспилотниках, так и о тех, у которых будет возможность поражать цели на высоте от трех до десяти километров.

По его словам, ситуация с дронами должна кардинально измениться в феврале-марте 2023 года.

На Украине начали производство собственных «Джавелинов» и «Байрактаров»

Ранее Федоров вспомнил, как на коленях выпрашивал у американского миллиардера Илона Маска системы спутникового интернета Starlink для Киева. По словам главы ведомства, обращаясь к предпринимателю, он обещал ему мировой рекорд.

Армия,В мире,СВО,Михаил Федоров,
40
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители