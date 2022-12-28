В США заявили, что Patriot не обеспечит полную безопасность Украины

Поставки зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot не смогут обеспечить безопасность Украины от ракет, они способны закрыть лишь небольшие участки. Об этом заявил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.
«Я считаю, что это (поставки Patriot. — RT) не приведёт к серьёзной эскалации на Украине», — сообщил он в эфире канала Redacted на YouTube.
Макгрегор отметил, что эта система хрупкая, а также малоэффективна против крылатых ракет и низколетящих беспилотников.
«Самое большое, что они могут сделать, — точечно обеспечить безопасность отдельных мест повышенного значения», — добавил военный.
Ранее подполковник Вооружённых сил США в отставке Дэниел Дэвис высказался о бессмысленности помощи Соединённых Штатов Киеву в виде передачи ЗРК Patriot.
Он подчеркнул, что Patriot работает эффективно лишь в качестве части комплексной системы обороны Североатлантического альянса, а для обслуживания батареи нужен штат из 90 человек, прошедших трёхмесячное обучение.