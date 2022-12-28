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27 минут назад

Экс-советник главы Пентагона заявил, что Patriot не обеспечит полную безопасность Украины

RT на русскомиещё 4

Поставки зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot не смогут обеспечить безопасность Украины от ракет, они способны закрыть лишь небольшие участки. Об этом заявил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

В США заявили, что Patriot не обеспечит полную безопасность Украины
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Я считаю, что это (поставки Patriot. — RT) не приведёт к серьёзной эскалации на Украине», — сообщил он в эфире канала Redacted на YouTube.

Макгрегор отметил, что эта система хрупкая, а также малоэффективна против крылатых ракет и низколетящих беспилотников.

«Самое большое, что они могут сделать, — точечно обеспечить безопасность отдельных мест повышенного значения», — добавил военный.

Ранее подполковник Вооружённых сил США в отставке Дэниел Дэвис высказался о бессмысленности помощи Соединённых Штатов Киеву в виде передачи ЗРК Patriot.

Он подчеркнул, что Patriot работает эффективно лишь в качестве части комплексной системы обороны Североатлантического альянса, а для обслуживания батареи нужен штат из 90 человек, прошедших трёхмесячное обучение.

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