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22 минуты назад

Европейская страна анонсировала увеличение расходов на оборону

Lenta.ruиещё 1

Министр обороны Венгрии Кристоф Салай-Бобровницкий анонсировал увеличение расходов на оборону европейской страны и заявил, что в 2023 году они достигнут двух процентов ВВП. Об этом сообщается в пресс-релизе на сайте ведомства.

Венгрия анонсировала увеличение расходов на оборону
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«В бюджете следующего года предусмотрены ресурсы для продолжения модернизации Сил обороны Венгрии, а военные расходы Венгрии достигнут двух процентов ВВП на год раньше, чем было обещано», — говорится в публикации.

Также отмечается, что в соответствии с правилами НАТО Минобороны направит более 20 процентов оборонных расходов на развитие. Работа сосредоточится на разработке экипировки для солдат и внедрении новых технологий.

Салай-Бобровницкий подчеркнул, что венгерское правительство продолжает рассматривать в качестве национальной стратегической цели создание инновационной и высокотехнологичной армии, которая отвечает вызовам меняющегося мира.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выразил заинтересованность в сохранении экономических отношений с Россией.

Армия,Виктор Орбан,НАТО,
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