Переговоры министров обороны России, Сирии и Турции прошли в Москве

Трехсторонние переговоры глав военных ведомств России , Сирии и Турции завершились в Москве . Об этом в среду сообщили в Минобороны России.

"В Москве состоялись трехсторонние переговоры министров обороны Российской Федерации , Сирийской Арабской Республики и Турецкой Республики. Обсуждены пути разрешения сирийского кризиса и проблема беженцев, совместные усилия по борьбе с экстремистскими группировками на территории Сирии", - говорится в сообщении.

В Минобороны РФ уточнили, что по итогам встречи стороны отметили конструктивный характер состоявшегося диалога в данном формате и необходимость его продолжения в интересах дальнейшей стабилизации обстановки в арабской республике и регионе в целом.