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20 минут назад

Трехсторонние переговоры министров обороны России, Сирии и Турции прошли в Москве

ТАССиещё 9

Трехсторонние переговоры глав военных ведомств России, Сирии и Турции завершились в Москве. Об этом в среду сообщили в Минобороны России.

Переговоры министров обороны России, Сирии и Турции прошли в Москве
Фото: 

"В Москве состоялись трехсторонние переговоры министров обороны Российской Федерации, Сирийской Арабской Республики и Турецкой Республики. Обсуждены пути разрешения сирийского кризиса и проблема беженцев, совместные усилия по борьбе с экстремистскими группировками на территории Сирии", - говорится в сообщении.

В Минобороны РФ уточнили, что по итогам встречи стороны отметили конструктивный характер состоявшегося диалога в данном формате и необходимость его продолжения в интересах дальнейшей стабилизации обстановки в арабской республике и регионе в целом.

Армия,Минобороны России,
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