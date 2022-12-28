Испания планирует обучать около 2,4 тысячи военных ВСУ в год

Минобороны Испании заявило о планах обучать около 2,4 тысячи военных Вооружённых сил Украины в год.

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В сообщении испанского оборонного ведомства говорится, что с января планируется осуществлять ротационную подготовку порядка 400 украинских военнослужащих каждые два месяца, всего 2,4 тыс. человек в год.

Тренировки планируется проводить в рамках модулей по базовой подготовке, обезвреживанию взрывных устройств, борьбе с самодельными взрывными устройствами, меткой стрельбе и оказанию медицинской помощи.

15 ноября Совет Евросоюза сообщил о запуске тренировочной миссии для украинских военных, она будет работать под командованием вице-адмирала Эрве Блежана.