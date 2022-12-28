NYT: США помогают ВСУ нацелиться на места запуска российских беспилотников

Американские силы помогают украинским военным наводить цели на места запуска российских беспилотников. Об этом пишет газета The New York Times.

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Издание при этом отмечает, что это «сложная задача», так как российские силы «перемещают места запуска». По информации газеты, США при этом намерены ускорить развитие технологий для раннего предупреждения о беспилотниках, чтобы «повысить шансы Украины сбить их с помощью всех возможных средств — от пуль до ракет».

The New York Times указала, что помощь сил США в наводке предоставляется в рамках расширенной программы Вашингтона, целью которой является лишение Ирана возможности производить БПЛА и якобы передавать их России «для использования на Украине».

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк ранее предложил в иранском вопросе уйти от «неработающих санкций» и перейти к арестам поставщиков и уничтожению производства.