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9 минут назад

NYT: США помогают ВСУ нацелиться на места запуска российских беспилотников

Газета.Ru

Американские силы помогают украинским военным наводить цели на места запуска российских беспилотников. Об этом пишет газета The New York Times.

NYT: США помогают ВСУ нацелиться на места запуска российских беспилотников
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Издание при этом отмечает, что это «сложная задача», так как российские силы «перемещают места запуска». По информации газеты, США при этом намерены ускорить развитие технологий для раннего предупреждения о беспилотниках, чтобы «повысить шансы Украины сбить их с помощью всех возможных средств — от пуль до ракет».

The New York Times указала, что помощь сил США в наводке предоставляется в рамках расширенной программы Вашингтона, целью которой является лишение Ирана возможности производить БПЛА и якобы передавать их России «для использования на Украине».

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк ранее предложил в иранском вопросе уйти от «неработающих санкций» и перейти к арестам поставщиков и уничтожению производства.

До этого официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани призывал президента Украины Владимира Зеленского не испытывать терпение Тегерана «необоснованными обвинениями» в поставках вооружения России.

Армия,Михаил Подоляк,Владимир Зеленский,
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