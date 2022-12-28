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14 минут назад

Доброволец из «Ахмата» рассказал про ранение на СВО

Lenta.ru

Российский путешественник и писатель Григорий Кубатьян добровольно присоединился к чеченскому подразделению «Ахмат», чтобы поучаствовать в специальной военной операции на Украине. В зоне СВО он получил ранение, своим опытом военный поделился в беседе с KP.RU.

Доброволец из «Ахмата» рассказал про ранение на СВО
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Кубатьян не подходил под критерии частичной мобилизации — ему больше 45 лет и он не служил из-за проблем со здоровьем, однако сам себя он называет мужчиной «с некоторым опытом выживания», поэтому он решил пойти добровольцем на СВО. В беседе с изданием он рассказал про два боевых задания в зоне спецоперации.

«Первый выход — мы сидели в засаде. Просто находились на позиции на случай возможного прорыва противника, чтобы ударить ему во фланг. Бои шли рядом. В основном происходили артиллерийские и минометные дуэли. Дроны летали — очень подлая штука: он видит тебя и днем и ночью и может гранату сбросить», — вспоминает военнослужащий.

Во время второго задания Кубатьян получил ранение в бедро осколком навылет.

«Это был прорыв, уже настоящий бой. Я такое раньше только в кино видел про Сталинград: все взрывается вокруг, и ты гонишь куда-то наугад перебежками от укрытия к укрытию... А по тебе снайперы работают», — описывает он обстановку в тот момент.

По его словам, еще шестеро военных из его отряда были ранены.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал о вкладе командира спецназа «Ахмат» Апти Алаудинова в действия российских военных. По словам Кадырова, ни на одном участке в ответственности Алаудинова не было ни провала обороны, ни провала наступления, а все занятые войсками позиции остаются под контролем.

Армия,Апти Алаудинов,Рамзан Кадыров,
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