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17 минут назад

Минобороны передали партию серийных Су-57

Lenta.ruиещё 3

Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК, входит в госкорпорацию «Ростех») передала Министерству обороны России партию истребителей пятого поколения Су-57. Об этом сообщили в пресс-службе Минпромторга, передает ТАСС.

Минобороны передали партию серийных Су-57
Фото: 

«КомсКомсомольский-на-Амуре авиационный завод имени Ю. А. Гагарина Объединенной авиастроительной корпорации изготовил и передал Минобороны России очередную партию серийных самолетов пятого поколения Су-57 в рамках программы поставок текущего года», — говорится в сообщении.

В октябре ОАК сообщила, что модернизированный истребитель Су-57 совершил первый полет. На самолете проходит испытания комплекс бортового оборудования с расширенным функционалом, который позволяет использовать новые типы вооружения.

В сентябре генеральный директор «Ростеха» Сергей Чемезов заявил, что темпы производства истребителей Су-57 в интересах Воздушно-космических сил России будут увеличены. По его словам, Комсомольский-на-Амуре авиационный завод загружен заказами до 2028 года.

Армия,Сергей Чемезов,Минобороны России,КнААЗ им. Ю.А. Гагарина,ОАК,Ростех,Минпромторг,
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