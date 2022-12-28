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17 минут назад

Минобороны: в ДНР уничтожили М777 и гаубицу, из которых ВСУ обстреливали Донецк

Елена Прошина

В ходе контрбатарейной борьбы ВС РФ уничтожили в ДНР две артиллерийские системы М777 американского производства и гаубицу FH-70 немецкого производства, из которых обстреливались жилые кварталы Донецка. Об этом говорится в еженедельной сводке Минобороны РФ.

Минобороны: в ДНР уничтожили М777 и гаубицу, из которых ВСУ обстреливали Донецк
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«В районе населенного пункта Красногоровка Донецкой Народной Республики на огневых позициях уничтожены две артиллерийские системы М777 производства США и гаубица FH-70 производства ФРГ, из которых велись обстрелы жилых кварталов города Донецк», - говорится в сообщении ведомства.

Кроме того, отмечается, что в районе города Северск уничтожены три украинские боевые машины РСЗО «Град». Также в районах населенных пунктов Петропавловка Харьковской области, Берестовое Донецкой Народной Республики и Чернобаевка Херсонской области были уничтожены три украинские гаубицы «Мста-Б». В районах населенных пунктов Георгиевка и Марьинка ДНР уничтожены украинские гаубицы Д-20 и Д-30.

Ранее в ведомстве сообщили, что российские войска уничтожили более 70 военнослужащих ВСУ и наемников под Угледаром. В Минобороны уточнили, что ВС РФ нанесла поражение подразделениям 72-й механизированной бригады ВСУ. также было уничтожено пять боевых бронированных машин и два пикапа.

Армия,Верховный суд,Минобороны России,
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