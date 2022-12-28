Германия возглавит группировку повышенного реагирования НАТО

С 1 января Германия возглавит Объединенную оперативную группу повышенной готовности НАТО, численность которой составляет 11,5 тыс. человек. Об этом сообщает ТАСС.
«В воскресенье (1 января 2023 года) Германия примет командование военным подразделением НАТО наиболее высокой готовности, переведя тысячи своих военных в режим готовности к развертыванию в течение нескольких дней», - говорится в сообщении пресс-службы НАТО.
Уточняется, что группировка повышенной готовности была создана в составе Сил быстрого реагирования НАТО в 2014 году в ответ на присоединение Крыма к России. В ответ на российскую военную операцию на Украине НАТО в феврале 2022 года развернула отдельные подразделения группы повышенной готовности в Румынии.
По словам официального представителя НАТО Оана Лунгеску, подобный шаг означает намерение НАТО «защищать каждый дюйм своей территории».
Отмечается, что в 2023 году основу этих сил составит 37-я германская танково-гренадерская бригада. Помимо немецких военных, в состав группы войдут военные из Бельгии, Латвии, Литвы, Люксембурга, Нидерланд, Норвегии, Словении и Чехии.