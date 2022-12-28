Германия возглавит группировку повышенного реагирования НАТО

С 1 января Германия возглавит Объединенную оперативную группу повышенной готовности НАТО, численность которой составляет 11,5 тыс. человек. Об этом сообщает ТАСС.

Фото: РИА Новости РИА Новости

«В воскресенье (1 января 2023 года) Германия примет командование военным подразделением НАТО наиболее высокой готовности, переведя тысячи своих военных в режим готовности к развертыванию в течение нескольких дней», - говорится в сообщении пресс-службы НАТО.

Уточняется, что группировка повышенной готовности была создана в составе Сил быстрого реагирования НАТО в 2014 году в ответ на присоединение Крыма к России. В ответ на российскую военную операцию на Украине НАТО в феврале 2022 года развернула отдельные подразделения группы повышенной готовности в Румынии.

По словам официального представителя НАТО Оана Лунгеску, подобный шаг означает намерение НАТО «защищать каждый дюйм своей территории».