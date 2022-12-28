Спецоперация на Украине 28 декабря: последние новости на сегодня

Российская спецоперация на Украине проходит с 24 февраля. Мы собрали самые свежие новости об СВО на сегодня, 28 декабря 2022 года.

Фото: РИА Новости РИА Новости

На Украине заявили о повреждении 702 объектов критической инфраструктуры

Видео дня

Удары со стороны российских войск повредили 702 объекта критической инфраструктуры на Украине, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление первого заместителя министра внутренних дел страны Евгения Енина.

По его словам, в основном речь идет о газопроводах и электроподстанциях. Всего в результате «следствия российских атак» имеется информация о «более чем о 35 тысячах поврежденных объектов».

Заместитель главы администрации Киева Петр Пантелеев заявил, что украинской столице всю зиму придется жить в режиме экстренных отключений электроснабжения. Стабилизировать напряжение в сетях города не удается уже больше недели.

Немецкие СМИ: Киев скрывает реальное число потерь ВСУ

Украинские власти намеренно скрывают от общественности реальные потери Вооруженных сил Украины в конфликте, сообщает Der Spiegel со ссылкой на советника главы офиса президента Владимира Зеленского Михаила Подоляка.

«В примечательном декабрьском заявлении Михаил Подоляк более или менее официально подтвердил, что информация о количестве жертв скрывается от общественности. <…> Фактическое число убитых солдат, по всей вероятности, останется неопределенным», – сказано в материале издания.

Газета отмечает, что низкие показатели потерь в рядах ВСУ призваны показать военную мощь и поддержать боевой дух армии Украины.

Минобороны показало кадры работы ударных вертолетов в зоне спецоперации

Министерство обороны России обнародовало кадры работы экипажей отечественных многоцелевых ударных вертолетов Ми-35 и Ми-28 армейской авиации Западного военного округа в ходе спецоперации, сообщает РИА Новости.

На видео запечатлены подготовка машин к вылету, боевая работа управляемыми и неуправляемыми ракетами при полете с малых высот, видеофиксация поражения целей, а также возврат боевых вертолетом к месту базирования. По данным военного ведомства, экипажи машин армейской авиации продолжают выполнять задачи по уничтожению бронетехники и объектов военной инфраструктуры Вооруженных сил Украины, сопровождению воинских колонн, доставке десанта, военных грузов, авиационной поддержки подразделений.

Отмечается, что все полеты проходят на предельно малой высоте. В результате очередных боевых заданий были уничтожены замаскированные командные пункты и бронированная техника украинских воинских подразделений.