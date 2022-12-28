Боец ВСУ заявил о тяжелой обстановке на позициях армии Украины

«Мы просто сидели в холоде, в голоде. Было такое, что в два дня по 100 грамм воды у нас на человека было», — рассказал он. Сослуживцам также приходилось делить один сухарь на двоих. При этом дойти за провизией было тяжело, на позициях работал пулеметчик, пояснил пленный.