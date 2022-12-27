Кадыров раскрыл причину падения боевого духа среди солдат ВСУ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытаются восполнить потери неподготовленными новобранцами. Это провоцирует рост числа погибших в рядах украинской армии, а желающих оказывать сопротивление российским войскам становится все меньше. Об этом рассказал глава Чечни Рамзан Кадыров.

Фото: ТАСС ТАСС

«Наш враг несет большие потери в живой силе и технике, оставшаяся часть попросту деморализована. В следствие чего украинское командование пытается восполнить потери неподготовленными новобранцами, которые оружие толком не умеют в руках держать. В этой связи потерь все больше, а желающих оказать сопротивление наступающим российским войскам все меньше. Простая арифметика», — рассказал Кадыров у себя telegram-канале.

По словам лидера Чечни, последние дни для Вооруженных сил Украины (ВСУ) крайне насыщены на «не очень хорошие» события.

Кадыров добавил, что на данном этапе спецоперации с серьезными препятствиями чеченские подразделения не сталкиваются, поскольку ВС РФ применяют новые методы ведения боевых действий. Также существенную роль сыграла своевременная перегруппировка войск. По словам главы Чечни, все это подтверждают успехи на основных направлениях СВО.