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1 час назад

В ФРГ назвали последствие отказа от поддержки Украины

Ura.Ru

Через десять лет Германия сама будет вести войну против России, если конфликт сохранится. Такое мнение высказал немецкий политолог Густав Грессель.

В ФРГ назвали последствие отказа от поддержки Украины
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Альтернатива военной поддержке Украины — через десять лет самой вести войну против России», — сказал Грессель.

Его слова приводит немецкое издание Focus. Грессель не исключает штурм Киева.

Также Грессель выступает с критикой Евросоюза и канцлера ФРГ Олафа Шольца: «Проблема в том, что в Европе мы имеем дело в основном с дерьмом среди политических лидеров». Он считает, что ЕС и немецкое руководство боятся действовать из-за ядерного неравенства с Россией.

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Ранее в ФРГ в очередной раз отказали в поставках оружия Киеву, сообщает RT. В кабмине заявили, что у Германии нет систем ПРО Patriot, чтобы отправить их Киеву.

Армия,Олаф Шольц,ЕС,
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