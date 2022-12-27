В ФРГ назвали последствие отказа от поддержки Украины

Через десять лет Германия сама будет вести войну против России, если конфликт сохранится. Такое мнение высказал немецкий политолог Густав Грессель.

«Альтернатива военной поддержке Украины — через десять лет самой вести войну против России», — сказал Грессель.

Его слова приводит немецкое издание Focus. Грессель не исключает штурм Киева.

Также Грессель выступает с критикой Евросоюза и канцлера ФРГ Олафа Шольца: «Проблема в том, что в Европе мы имеем дело в основном с дерьмом среди политических лидеров». Он считает, что ЕС и немецкое руководство боятся действовать из-за ядерного неравенства с Россией.