В российских вузах появятся военные учебные центры

Согласно тексту документа, военные учебные центры появятся при госуниверситетах в 13 областях — Астраханской, Кировской, Амурской, Ижевской, Липецкой, Новгородской, Орловской, Псковской, Сахалинской, Смоленской, Тюменской, Вологодской, Ярославской, республиках Мордовии, Чечне и Марий Эл. В список из 16 вузов попали Вятский агротехнологический университет, Дальневосточный аграрный университет, Новгородский университет имени Ярослава Мудрого, Ярославский технический университет и другие.