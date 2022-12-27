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1 час назад

В российских вузах появятся военные учебные центры

Елена Прошина

При 16 государственных вузах России появятся военные учебные центры. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

В российских вузах появятся военные учебные центры
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Согласно тексту документа, военные учебные центры появятся при госуниверситетах в 13 областях — Астраханской, Кировской, Амурской, Ижевской, Липецкой, Новгородской, Орловской, Псковской, Сахалинской, Смоленской, Тюменской, Вологодской, Ярославской, республиках Мордовии, Чечне и Марий Эл. В список из 16 вузов попали Вятский агротехнологический университет, Дальневосточный аграрный университет, Новгородский университет имени Ярослава Мудрого, Ярославский технический университет и другие.

Осуществление необходимых мероприятий по созданию центров Мишустин поручил Минобрнауки и Минсельхозу РФ.

Армия,Михаил Мишустин,Минсельхоз России,
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