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50 минут назад

НАТО перебросила в Польшу американские танки Abrams

Lenta.ruиещё 4

Руководство НАТО отправило в Польшу около 700 единиц военной техники, в том числе американские танки Abrams и оборудование к ним. Об этом сообщает «Военное обозрение».

НАТО перебросила в Польшу танки Abrams
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По информации издания, вооружение доставили на территорию страны морским путем, после разгрузки в порту Гдыня танки отправили по железной дороге в восточные регионы Польши, в частности в район Кракова. Кроме танков Abrams, в Польшу поставляются бронетранспортеры М113, БМП М2 Bradley, пишет издание.

Уточняется, что техника предназначается для американских военных, которые дислоцируются на территории страны с середины 2017 года.

Госдеп разрешил Пентагону продать Польше танки Abrams

Ранее Госдепартамент США одобрил продажу Польше танков Abrams и оборудования к ним. Соединенные Штаты готовы осуществить «иностранную военную продажу правительству Польши» соответствующего вооружения на сумму 3,75 миллиарда долларов.

Армия,НАТО,Госдеп США,Пентагон,
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