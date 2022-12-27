Основатель американской ЧВК «Моцарт» раскритиковал власти Украины

«Нельзя публиковать подобные материалы, а ВСУ всегда показывают то, что они творят с пленными. Не говоря уже о прочих нарушениях законов ведения войны. Убивать русских пленных — это...» — основатель ЧВК развел руками и добавил, что в то же время большинство групп, с которыми работали его инструкторы, были профессиональны и не прибегали к перечисленным действиям.