В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+2° в 
USD 69.93EUR 74.18
Войти в почту
20 минут назад

Основатель американской ЧВК «Моцарт» раскритиковал власти Украины

Lenta.ru

Полковник морской пехоты США в отставке Энди Милберн, который является основателем и руководителем частной военной компании (ЧВК) «Моцарт», обучающей солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ), раскритиковал власти этой страны. Об этом он заявил в ходе интервью с ведущими YouTube-подкаста The Team House, на соответствующий выпуск обратил внимание американский журналист Макс Блюменталь в Twitter.

Основатель американской ЧВК «Моцарт» раскритиковал власти Украины
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Это коррумпированное, *** [испорченное] общество. Я не большой фанат Украины. (...) *** [отвратительная] власть», — высказался полковник и добавил, что именно по этой причине он старается заботиться о жителях этого государства и украинских солдатах.

«У меня к сумке прикреплен украинский флаг, но я не говорю "Боже мой, Украина такая потрясающая", потому что я понимаю, что ею правят *** [ненормальные] люди», — заключил Милберн.

Гость подкаста также похвалил храбрость украинских военных и их инициативность в бою, однако подчеркнул, что они часто совершают «зверства» со сдавшимися солдатами, снимают их на видео и распространяют в сети — это является серьезным нарушением международных конвенций, касающихся вооруженных конфликтов.

«Нельзя публиковать подобные материалы, а ВСУ всегда показывают то, что они творят с пленными. Не говоря уже о прочих нарушениях законов ведения войны. Убивать русских пленных — это...» — основатель ЧВК развел руками и добавил, что в то же время большинство групп, с которыми работали его инструкторы, были профессиональны и не прибегали к перечисленным действиям.

19 августа Милберн рассказал о подготовке военных ВСУ у линии соприкосновения в Донбассе. По его словам, за последние месяцы обучение прошли 2,5 тысячи украинских солдат, и инструкторы ЧВК «Моцарт» «проделывают ту работу, которую не в состоянии проделать Вашингтон».

Армия,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители