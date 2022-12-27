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1 час назад

США поставят ВСУ автоматизированную систему управления огнем

Елена Прошина

Контактное командование Сухопутных войск США разместило тендер на закупку Украине комплектов автоматизированной системы управления огнем полевой артиллерии IFATDS. Об этом сообщает RT со ссылкой на сайт американских госзакупок.

США поставят ВСУ автоматизированную систему управления огнем
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По данным телеканала, США планируют поставить на Украину 18 комплексов IFATDS. К ним также предоставят 18 комплектов военных модемов типа ULTRALink, курсы обучения по их использованию и услуги представителя по их установке и сервису.

Программа подготовки займет семь недель, при этом представителя, который будет заниматься поддержкой и обслуживанием программного обеспечения систем IFATDS отправят на Украину на целый год.

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Аналогичные комплексы США намерены поставить в Латвию и на Тайвань. Предложения по тендеру принимают до 9 января 2023 года.

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