США поставят ВСУ автоматизированную систему управления огнем

Контактное командование Сухопутных войск США разместило тендер на закупку Украине комплектов автоматизированной системы управления огнем полевой артиллерии IFATDS. Об этом сообщает RT со ссылкой на сайт американских госзакупок.

По данным телеканала, США планируют поставить на Украину 18 комплексов IFATDS. К ним также предоставят 18 комплектов военных модемов типа ULTRALink, курсы обучения по их использованию и услуги представителя по их установке и сервису.

Программа подготовки займет семь недель, при этом представителя, который будет заниматься поддержкой и обслуживанием программного обеспечения систем IFATDS отправят на Украину на целый год.