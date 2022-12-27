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9 минут назад

Раненый российский военный устроил самоподрыв во избежание плена ВСУ

Lenta.ruиещё 1

Российский военный, получивший ранение в ходе боевых действий на Украине, устроил самоподрыв, чтобы не попасть в плен к Вооруженным силам Украины (ВСУ). Об этом сообщает MK.RU.

Раненый российский военный устроил самоподрыв во избежание плена ВСУ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что в соцсетях распространилась видеозапись с квадрокоптера украинских сил. На кадрах видно, как в окоп, где находился боец Вооруженных сил России, сброшено взрывное устройство.

Российский военный получил ранение и не смог выбраться из окопа. Личность бойца и участок фронта, где было снято видео, не называются.

В ноябре в соцсетях распространилось видео, на котором российский военный Рустам Худайнуров из 127-го батальона 5-й бригады Народной милиции Донецкой народной республики отбросил из окопа несколько гранат ВСУ. По словам бойца, одна из гранат взорвалась и он получил осколочное ранение.

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