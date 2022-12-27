WP: сербы начали возводить новые блокпосты на севере Косово

В Косовска-Митровице на севере непризнанного Косово появились новые заградительные сооружения, пишет The Washington Post. По информации издания, за их установкой стоят сербы, они возвели блокпосты с помощью различных грузовых автомобилей.

«Новые заграждения из груженых грузовиков были возведены за одну ночь в Косовска-Митровица, городе на севере Косово, разделенном между косовскими сербами и этническими албанцами, которые составляют большинство в Косово в целом. Впервые с начала недавнего кризиса сербы перекрыли улицы в одном из главных городов. До сих пор на дорогах, ведущих к косово-сербской границе, стояли баррикады», — отмечается в тексте.

Как указывается в материале, новые заграждения появились на севере Косово на следующий день после того, как в Сербии заявили о привидении своей армии в боевую готовность. WP также подчеркивает, что по линии сербских официальных лиц пошли сообщения о том, что Приштина готовится напасть на косовских сербов, что отрицают в Косово.