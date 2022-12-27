В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
-4° в 
USD 68.45EUR 72.62
Войти в почту
29 минут назад

WP: сербы начали возводить новые блокпосты на севере Косово

Газета.Ru

В Косовска-Митровице на севере непризнанного Косово появились новые заградительные сооружения, пишет The Washington Post. По информации издания, за их установкой стоят сербы, они возвели блокпосты с помощью различных грузовых автомобилей.

WP: сербы начали возводить новые блокпосты на севере Косово
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Новые заграждения из груженых грузовиков были возведены за одну ночь в Косовска-Митровица, городе на севере Косово, разделенном между косовскими сербами и этническими албанцами, которые составляют большинство в Косово в целом. Впервые с начала недавнего кризиса сербы перекрыли улицы в одном из главных городов. До сих пор на дорогах, ведущих к косово-сербской границе, стояли баррикады», — отмечается в тексте.

Как указывается в материале, новые заграждения появились на севере Косово на следующий день после того, как в Сербии заявили о привидении своей армии в боевую готовность. WP также подчеркивает, что по линии сербских официальных лиц пошли сообщения о том, что Приштина готовится напасть на косовских сербов, что отрицают в Косово.

Ранее вице-премьер и министр обороны Сербии Милош Вучевич заявил, что вооруженные силы страны по приказу верховного главнокомандующего, президента Александара Вучича, приведены в боевую готовность.

Армия,В мире,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители