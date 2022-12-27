МО РФ сообщило о поражении командного пункта ВСУ в районе Краматорска в ДНР

Минобороны России сообщило, что российские военные поразили ракетными войсками и артиллерией запасной командный пункт Вооруженных сил Украины в районе Краматорска. Об этом говорится в сводке ведомства.

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«Ракетными войсками и артиллерией поражен запасной командный пункт 80-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе города Краматорск Донецкой народной республики», — сказано в сообщении.

Отмечается, что ВС РФ также поразили 67 артиллерийских подразделений и военную технику в 89 районах.

Ранее Минобороны сообщало, что в районе Краматорска российские войска уничтожили пункт ремонта вооружения ВСУ, в котором находились две машины с системами залпового огня HIMARS.

Кроме того, по данным ведомства, там были две самоходные гаубицы «Гвоздика», пять гаубиц Д-30 и три единицы специальной автомобильной техники.