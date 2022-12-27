МО РФ сообщило о поражении командного пункта ВСУ в районе Краматорска в ДНР

Минобороны России сообщило, что российские военные поразили ракетными войсками и артиллерией запасной командный пункт Вооруженных сил Украины в районе Краматорска. Об этом говорится в сводке ведомства.
«Ракетными войсками и артиллерией поражен запасной командный пункт 80-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе города Краматорск Донецкой народной республики», — сказано в сообщении.
Отмечается, что ВС РФ также поразили 67 артиллерийских подразделений и военную технику в 89 районах.
Ранее Минобороны сообщало, что в районе Краматорска российские войска уничтожили пункт ремонта вооружения ВСУ, в котором находились две машины с системами залпового огня HIMARS.
Кроме того, по данным ведомства, там были две самоходные гаубицы «Гвоздика», пять гаубиц Д-30 и три единицы специальной автомобильной техники.
24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.