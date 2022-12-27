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1 час назад

В Тайване увеличили срок службы в армии в три раза

Lenta.ru

Президент Тайваня Цай Инь-Вэнь объявила, что срок службы в армии увеличится в три раза — вместо четырех месяцев граждане будут служить полный год. Об этом сообщает Центральное информационное агентство Тайваня.

В Тайване увеличили срок службы в армии в три раза
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По словам президента, перенастроить систему будет чрезвычайно сложно, но это необходимо, так как от Китая исходит реальная угроза. Она отметила, что нововведения вступят в силу с 1 января 2024 года. Призыву на год будут подлежать граждане, родившиеся после 1 января 2005 года. Кроме того, повысится и оклад солдата — теперь он составит около 850 долларов (около 60 тысяч рублей) вместо 211 долларов (примерно 15 тысяч рублей), как было раньше.

По ее мнению, избежать военного столкновения можно только одним способом — готовясь к возможности войны. Она сказала, что пока Тайвань достаточно силен, и в ближайшее время война на территории региона не ожидается. Она также вспомнила конфликт России и Украны и похвалила Киев за твердую волю и свободолюбие. Украинцы участвуют в боевых действиях уже более 300 дней, отметила Инь-Вэнь.

26 декабря Военно-воздушные силы (ВВС) Китая совершили крупнейшее в истории вторжение в зону противовоздушной обороны (ПВО) Тайваня. В воздушное пространство острова вторглась китайская авиагруппа из 71 летательного средства, в составе которой были замечены истребители и беспилотники ВВС КНР. США расценивают военную активность Китая как провокацию, способную подорвать политическую стабильность в регионе.

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