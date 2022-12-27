Военные РФ используют в Харьковской области окопы Второй мировой

Командир одного из подразделений Западного военного округа рассказал РИА Новости, что российские военнослужащие в Харьковской области используют окопы, вырытые еще во время Второй мировой войны.

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«Повторяем подвиг наших дедов!» — сказал командир подразделения с позывным «Князь».

По его словам, старые окопы освободили от завалов и травы, привели в порядок и только потом стали использовать. Было добавлено только то, что необходимо для современных военных действий.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.