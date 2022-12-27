В Германии призвали начать срочные поставки танков Украине

Глава оборонного комитета бундестага Мари-Агнес Штрак-Циммерман выступила за срочную поставку танков Киеву и раскритиковала политику канцлера ФРГ Олафа Шольца. Как сообщает РБК, она назвала отказ от передачи подобной техники Украине не только «непонятным», но и «пугающе недальновидным».

В интервью немецкой медиагруппе RedaktionsNetzwerk Deutschland депутат заявила, что поставки танков помогут защитить гражданское население страны, которое сейчас находится в «катастрофической ситуации».

«Мы уже успешно доставили, чтобы спасти тысячи жизней, самоходные гаубицы, зенитные артиллерийские установки, артиллерийские системы и высокоэффективные зенитно-ракетные комплексы. Поставка танков сейчас была бы важным дополнением», — заявила Штрак-Циммерман.

При этом она отметила, что поставка танков не станет «особой провокацией в отношении России».

Напомним, что после начала спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины страны Запада нарастили свои поставки вооружений Киеву. При этом до сих пор США и их союзники по НАТО отказываются от передачи Украине современных танков.