В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
-3° в 
USD 68.45EUR 72.62
Войти в почту
30 минут назад

Япония намерена развернуть ракетное подразделение и ЗРК на острове Йонагуни вблизи Тайваня

Газета.Ru

Япония планирует развернуть на отдаленном острове Йонагуни, который расположен вблизи Тайваня, ракетное подразделение Сил самообороны страны и зенитно-ракетный комплекс (ЗРК). Об этом сообщил TV Asahi, передает ТАСС.

Япония развернет ракетное подразделение вблизи Тайваня
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Министерство обороны Японии в связи с этим включило в бюджетную заявку на 2023 год расходы на покупку земли на острове под эти нужды, отмечает телеканал.

Данные решения являются частью плана по укреплению отдаленных южных рубежей Японии на случай обострения ситуации в Тайваньском проливе. На Йонагуни также будет развернуто подразделение радиоэлектронной борьбы, призванное в случае чрезвычайных обстоятельств подавлять системы связи и радары потенциального противника.

Остров Йонагуни является самой западной территорией Японии. Он расположен в 125 километрах от восточного берега Тайваня в конце группы островов Рюкю. Площадь острова составляет 28,88 км², а население 1581 человек.

Ранее Reuters писал, что обновленная стратегия национальной безопасности Японии стала крупнейшим наращиванием военной мощи страны со времен Второй мировой войны.

Согласно стратегии, в ближайшие пять лет Япония направит на укрепление оборонного потенциала $320 млрд.

Премьер-министр Японии Фумио Кисида назвал рекордные расходы на оборону в 2023–2027 годах «поворотным моментом в истории» страны.

Армия,В мире,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители