Япония развернет ракетное подразделение вблизи Тайваня

Япония планирует развернуть на отдаленном острове Йонагуни, который расположен вблизи Тайваня, ракетное подразделение Сил самообороны страны и зенитно-ракетный комплекс (ЗРК). Об этом сообщил TV Asahi, передает ТАСС.

Министерство обороны Японии в связи с этим включило в бюджетную заявку на 2023 год расходы на покупку земли на острове под эти нужды, отмечает телеканал.

Данные решения являются частью плана по укреплению отдаленных южных рубежей Японии на случай обострения ситуации в Тайваньском проливе. На Йонагуни также будет развернуто подразделение радиоэлектронной борьбы, призванное в случае чрезвычайных обстоятельств подавлять системы связи и радары потенциального противника.

Остров Йонагуни является самой западной территорией Японии. Он расположен в 125 километрах от восточного берега Тайваня в конце группы островов Рюкю. Площадь острова составляет 28,88 км², а население 1581 человек.

Ранее Reuters писал, что обновленная стратегия национальной безопасности Японии стала крупнейшим наращиванием военной мощи страны со времен Второй мировой войны.

Согласно стратегии, в ближайшие пять лет Япония направит на укрепление оборонного потенциала $320 млрд.