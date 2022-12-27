Росгвардия обнаружила в ЛНР тайники ВСУ с оружием и боеприпасами

"В Луганской Народной Республике подразделения специального назначения Росгвардии провели ряд разведывательно-поисковых мероприятий. В лесном массиве в районе Лисичанска росгвардейцы обнаружили склад ВСУ с боеприпасами, в котором находилось около 30 осколочно-фугасных снарядов различного калибра и две противотанковые мины", - говорится в сообщении.