Росгвардия обнаружила в ЛНР тайники ВСУ с оружием и боеприпасами

Военнослужащие и сотрудники Росгвардии обнаружили тайники с оружием и боеприпасами в Луганской Народной Республике. Об этом ТАСС сообщили во вторник в пресс-службе ведомства.
"В Луганской Народной Республике подразделения специального назначения Росгвардии провели ряд разведывательно-поисковых мероприятий. В лесном массиве в районе Лисичанска росгвардейцы обнаружили склад ВСУ с боеприпасами, в котором находилось около 30 осколочно-фугасных снарядов различного калибра и две противотанковые мины", - говорится в сообщении.
Саперы Росгвардии уничтожили боеприпасы накладным зарядом с соблюдением мер безопасности.
"В другом населенном пункте росгвардейцы обнаружили и изъяли около 200 мин, а также выстрелы для ручного противотанкового гранатомета и осколочно-фугасные снаряды, всего свыше 100 боеприпасов", - заключили в ведомстве.