Минобороны передали большую партию минометов

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Оборонному ведомству досрочно отгрузили минометы 2Б24 калибра 82 миллиметра, 2Б11 калибра 120 миллиметров, запчасти и ремонтные комплекты для восстановления этого вооружения в зоне специальной военной операции. Также был проведен капитальный ремонт минометных комплексов 2С12 калибра 120 миллиметров.

Отмечается, что простота конструкции минометов и возможность быстрой разборки на части обеспечивают высокую маневренность минометных расчетов.

В августе в концерне «Уралвагонзавод» рассказали о начале серийного производства самоходного миномета «Флокс» и самоходного артиллерийского орудия «Магнолия» на шасси двухзвенного гусеничного транспортера.