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11 минут назад

Минобороны передали большую партию минометов

Lenta.ru

Центральный научно-исследовательский институт (ЦНИИ) «Буревестник» (входит в концерн «Уралвагонзавод» госкорпорации «Ростех») в рамках гособоронзаказа передал Министерству обороны России большую партию минометов 2Б11 и 2Б24. Об этом сообщили в пресс-службе концерна, передает ТАСС.

Минобороны передали большую партию минометов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Оборонному ведомству досрочно отгрузили минометы 2Б24 калибра 82 миллиметра, 2Б11 калибра 120 миллиметров, запчасти и ремонтные комплекты для восстановления этого вооружения в зоне специальной военной операции. Также был проведен капитальный ремонт минометных комплексов 2С12 калибра 120 миллиметров.

Отмечается, что простота конструкции минометов и возможность быстрой разборки на части обеспечивают высокую маневренность минометных расчетов.

В августе в концерне «Уралвагонзавод» рассказали о начале серийного производства самоходного миномета «Флокс» и самоходного артиллерийского орудия «Магнолия» на шасси двухзвенного гусеничного транспортера.

В июле ЦНИИ «Буревестник» передал Минобороны России партию минометов 2Б11 с колесным ходом. Миномет получил усовершенствованную плиту кругового обстрела и предохранитель от двойного заряжания небольшой массы.

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