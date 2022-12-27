Стало известно о продвижении сил РФ на соледарском направлении

Командир спецназа "Ахмат", заместитель командующего 2-м армейским корпусом Народной милиции ЛНР Апты Алаудинов сообщил, что подразделения РФ хорошо продвинулись на соледарском направлении.
"Соледар за последнее время очень хорошо был обжат нашими подразделениями. Продвинулись очень хорошо мы. Сейчас там идет планомерная работа. Там сейчас работает ЧВК "Вагнер", - заявил он в эфире Первого канала.
При этом Алаудинов отметил, что его подразделения было решено перекинуть с соледарского направления на другой участок фронта.