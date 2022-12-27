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27 минут назад

Алаудинов сообщил о хорошем продвижении российских сил на соледарском направлении

ТАСС

Командир спецназа "Ахмат", заместитель командующего 2-м армейским корпусом Народной милиции ЛНР Апты Алаудинов сообщил, что подразделения РФ хорошо продвинулись на соледарском направлении.

Стало известно о продвижении сил РФ на соледарском направлении
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Соледар за последнее время очень хорошо был обжат нашими подразделениями. Продвинулись очень хорошо мы. Сейчас там идет планомерная работа. Там сейчас работает ЧВК "Вагнер", - заявил он в эфире Первого канала.

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При этом Алаудинов отметил, что его подразделения было решено перекинуть с соледарского направления на другой участок фронта.

Армия,СВО,Владимир Путин,Первый канал,
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