WP: ВСУ не могут использовать захваченную у российских войск технику

Украинские солдаты не могут полноценно использовать захваченную у российских войск технику. Об этом пишет The Washington Post.
Согласно информации издания, с начала конфликта Вооруженные силы Украины (ВСУ) захватили сотни так называемых «трофеев» — российских танков, бронетранспортеров и боевых машин пехоты. Но многие из этих танков и другой техники застряли в ангарах, поскольку бригады изо всех сил пытаются найти детали, необходимые для их ремонта.
«Вместо того, чтобы воевать (с российскими войсками. — «Газета.Ru), мы сидим в ангарах», — поделился командир одного из ремонтных батальонов.
Ранее в Минобороны РФ сообщали об уничтожении запасного командного пункта 80-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе Краматорска в ДНР. ВС РФ также поразили 67 артиллерийских подразделений и военную технику в 89 районах.