WP: ВСУ не могут использовать захваченную у российских войск технику

Украинские солдаты не могут полноценно использовать захваченную у российских войск технику. Об этом пишет The Washington Post.

Согласно информации издания, с начала конфликта Вооруженные силы Украины (ВСУ) захватили сотни так называемых «трофеев» — российских танков, бронетранспортеров и боевых машин пехоты. Но многие из этих танков и другой техники застряли в ангарах, поскольку бригады изо всех сил пытаются найти детали, необходимые для их ремонта.