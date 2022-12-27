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3 минуты назад

WP: ВСУ не могут использовать захваченную у российских войск технику

Газета.Ruиещё 3

Украинские солдаты не могут полноценно использовать захваченную у российских войск технику. Об этом пишет The Washington Post.

WP: ВСУ не могут использовать захваченную у российских войск технику
Фото: минобороны рфминобороны рф

Согласно информации издания, с начала конфликта Вооруженные силы Украины (ВСУ) захватили сотни так называемых «трофеев» — российских танков, бронетранспортеров и боевых машин пехоты. Но многие из этих танков и другой техники застряли в ангарах, поскольку бригады изо всех сил пытаются найти детали, необходимые для их ремонта.

«Вместо того, чтобы воевать (с российскими войсками. — «Газета.Ru), мы сидим в ангарах», — поделился командир одного из ремонтных батальонов.

Ранее в Минобороны РФ сообщали об уничтожении запасного командного пункта 80-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе Краматорска в ДНР. ВС РФ также поразили 67 артиллерийских подразделений и военную технику в 89 районах.

Армия,Верховный суд,Минобороны России,
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