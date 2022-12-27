Российский полковник раскрыл смысл атак ВСУ на аэродром Энгельса

Атаки беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) на российские аэродромы могут быть разведкой боем. Такой смысл военных операций раскрыл руководитель Центра изучения военных прикладных проблем, полковник запаса Александр Жилин в интервью «Комсомольской правде».

По мнению эксперта, вторая атака на аэродром саратовского Энгельса говорит о том, что Киев хотел посмотреть, какие выводы Москва сделала после первого инцидента. Тогда беспилотные летательные аппараты ВСУ, летевшие на малой высоте в Рязанской и Саратовской областях, были перехвачены системами противовоздушной обороны (ПВО).

«Это была разведка боем, попытка проверить, какие выводы сделал оборонный комплекс России после первого удара беспилотников. Ведь этот беспилотник прилетел тем же маршрутом, что и в первый раз. А это 650 километров по территории страны», — заявил Жилин.