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1 час назад

В России оценили роль войсковой ПВО в ходе спецоперации

Lenta.ruиещё 1

Специальная военная операция (СВО) на Украине продемонстрировала важность войсковой противовоздушной обороны (ПВО), которая сбила около трех тысяч беспилотников. Ее роль в ходе СВО в беседе с «Известиями» оценил военный эксперт Владислав Шурыгин.

В России оценили роль войсковой ПВО в ходе спецоперации
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Было много дискуссий на тему, нужна ли нам в войсках такая мощная ПВО, выстроенная от уровня полка. Теперь вопрос так не стоит. Стало ясно, что нужна. Мы увидели, что это важнейший род войск в современной войне», — сказал аналитик. По его словам, войсковая ПВО сбила большое количество беспилотников и ракет.

Шурыгин отметил, что по итогам спецоперации комплексы ПВО будут модернизировать и уже видны основные направления их развития. По мнению эксперта, следует увеличивать количество каналов, которые обеспечивают сопровождение целей. Основным способом преодоления системы ПВО стала перегрузка возможностей комплексов, которые вынуждены перехватывать большое количество целей.

Ранее в декабре начальник войсковой ПВО Вооруженных сил России генерал Александр Леонов рассказал, что российские солдаты сбили более 60 процентов воздушных целей в ходе СВО.

В том же месяце в Минобороны России сообщили, что в Восточной Сибири на боевое дежурство заступили расчеты модернизированных зенитных ракетных систем С-300ПМ2 «Фаворит».

Армия,Владислав Шурыгин,Александр Леонов,Минобороны России,
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