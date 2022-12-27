В России оценили роль войсковой ПВО в ходе спецоперации

«Было много дискуссий на тему, нужна ли нам в войсках такая мощная ПВО, выстроенная от уровня полка. Теперь вопрос так не стоит. Стало ясно, что нужна. Мы увидели, что это важнейший род войск в современной войне», — сказал аналитик. По его словам, войсковая ПВО сбила большое количество беспилотников и ракет.