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5 минут назад

В Германии подсчитали размер военной помощи Украине

Газета.Ru

В 2022 году правительство Германии одобрило поставки вооружений Киеву на €2,24 млрд. Как пишет издание Merkur, такие данные содержатся в ответе Минэкономики ФРГ на запрос депутат бундестага от Левой партии Севим Дагделен.

В Германии подсчитали размер военной помощи Украине
Фото: ReutersReuters

Всего за 2022 год власти Германии одобрили экспорт вооружений на сумму не менее €8,35 млрд. Это второе по величине значение в истории ФРГ. В 2021 году в Германия одобрила экспорт вооружений на €9,35 млрд.

В частности, речь идет о отправке на Украину 30 зенитных самоходных установок «Гепард», 14 самоходных гаубиц Panzerhaubitze 2000, 5 реактивных систем залпового огня и системы противовоздушной обороны Iris-T.

В пятерку самых крупных получателей немецких вооружений также входят Нидерланды (€1,83 млрд), США (€863,7 млн), Великобритания (€453 млн) и Венгрия (€249,2 млн). Доля экспорта в третьи страны из Германии снизилась с 63,6 до 38,7% по сравнению с предыдущим годом.

Издание отмечает, что даже без Украины правительство Германии одобрило экспорт вооружений на сумму более шести миллиардов евро. Для сравнения: за 16 лет правления канцлера Ангелы Меркель (ХДС) отметка в 6 миллиардов была превышена всего пять раз.

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Депутат бундестага от Левой партии Севим Дагделен раскритиковала рост объемов экспорта вооружений. Она отметила, что власти ФРГ «бессовестно доставляют вооружение в зоны войны и кризиса и извлекают выгоду из конфликтов и смертей».

Ранее сообщалось, что более половины (55%) жителей Германии считают, что Украина и Россия должны провести переговоры для завершения украинского конфликта. Также большинство граждан Германии не поддерживают поставки Киеву немецких боевых танков «Леопард-2».

Армия,В мире,СВО,Севим Дагделен,Владимир Путин,Бундестаг,
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