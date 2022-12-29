В Южной Корее призвали готовиться к войне

Президент Южной Кореи Юн Сок Ель потребовал пересмотреть меры реагирования на нарушение воздушного пространства страны после вторжения беспилотников КНДР и призвал готовиться к войне с подавляющими возможностями для поддержания мира на полуострове. Об этом сообщает Reuters.

«Вторжение северокорейских беспилотников в наше воздушное пространство — недопустимый инцидент. Мы должны дать им понять, что провокации всегда приводят к суровым последствиям», — заявил южнокорейский лидер.

Юн раскритиковал попытки военных справиться с вторжением БПЛА, которые несколько часов летали над страной, и приказал ускорить усиление подразделений беспилотников.

«Чтобы обеспечить мир, нам нужно подготовиться к войне с подавляющими возможностями», — сказал президент, добавив, что стратегия Юга в области оборонных закупок также должна быть пересмотрена в соответствии с достижениями Севера в области вооружений.

26 декабря Минобороны Южной Кореи сообщило, что пять беспилотников КНДР вторглись в воздушное пространство страны. Один из них пролетел над северным районом Сеула.