В ЛНР заявили о переброске украинских военных под Харьков

Офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко заявил, что ВСУ перебрасывают в харьковское село Чернещина дополнительные силы. Об этом сообщает РИА Новости.

Марочко сослался на разведданные и рассказал, что украинских военных перебрасывают для усиления штурмовых подразделений ВСУ в направлении Сватово.

По словам Марочко, у переброшенных в Чернещину украинских военных нет закрытых средств связи, также им не хватает стрелкового, артиллерийского вооружения и боеприпасов.

Ранее Марочко рассказал о переброске в район Кременной в ЛНР штурмовых групп ВСУ, в которые входят иностранные наемники и украинские военные, прошедшие обучение за рубежом.