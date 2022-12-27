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4 минуты назад

В ЛНР заявили о переброске украинских военных под Харьков

Мария Иванова

Офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко заявил, что ВСУ перебрасывают в харьковское село Чернещина дополнительные силы. Об этом сообщает РИА Новости.

В ЛНР заявили о переброске украинских военных под Харьков
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Марочко сослался на разведданные и рассказал, что украинских военных перебрасывают для усиления штурмовых подразделений ВСУ в направлении Сватово.

По словам Марочко, у переброшенных в Чернещину украинских военных нет закрытых средств связи, также им не хватает стрелкового, артиллерийского вооружения и боеприпасов.

Ранее Марочко рассказал о переброске в район Кременной в ЛНР штурмовых групп ВСУ, в которые входят иностранные наемники и украинские военные, прошедшие обучение за рубежом.

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В ЛНР заявили, что эти группы попытались прорвать российскую линию обороны, но понесли потери и вернулись на свои старые позиции. Марочко заявил, что по состоянию на 27 декабря украинские силы занимались перегруппировкой и восполнением потерь.

Армия,Андрей Марочко,
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