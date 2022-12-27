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18 минут назад

«Солнцепек» сжег танки ВСУ на краснолиманском направлении и попал на видео

Lenta.ru

Удар тяжелой огнеметной системы (ТОС-1А) залпового огня «Солнцепек» по позициям ВСУ на краснолиманском направлении показали на видео. Запись во вторник, 27 декабря, публикует Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

На видео, снятом с дрона, показано, как «Солнцепек» сжег танки военных Украины. Удары по технике ВСУ были нанесены точно, после этого вверх поднялся столб дыма. Поблизости также стоял еще один танк, который взорвался немного позже.

По данным канала, сейчас продолжаются ожесточенные бои по направлению Сватово — Кременная. Активно работает артиллерия российских войск.

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