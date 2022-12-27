Мобилизация: последние новости на сегодня 27 декабря 2022 о частичной мобилизации в России

В последние месяцы российская армия пополнилась примерно 300 тыс. мобилизованных. Самые свежие новости о них на сегодня, 27 декабря 2022, в материале «Рамблера».

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УФАС не выявило нарушений при проверке цен на товары для мобилизованных в Приморье

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Никаких нарушений при проверке цен на экипировку, снаряжение и прочие товары для мобилизованных в Приморье не обнаружено. Такой итог подвели специалисты Приморского управления Федеральной антимонопольной службы, сообщила руководитель Елена Ерькина. Ее слова передает «Интерфакс».

Она подчеркнула, что местные хозяйственные субъекты не делали наценку на товары для мобилизованных. Повышение цен связано исключительно с крупным оптом при закупке товаров или проблемами конкретных производителей.

«Всплеск жалоб был в сентябре-октябре. Сейчас по этому поводу обращения практически не поступают», — указала руководитель управления, добавив, что ситуация стабилизировалась.

Семьям мобилизованных показали «Бременских музыкантов»

Накануне в Ивановской государственной филармонии состоялось специальное новогоднее представление для детей мобилизованных. Артисты сыграли спектакль «Бременские музыканты», передает «IvanovoNews».

Семьи мобилизованных увидели на главной сцене филармонии адаптацию известного советского мультфильма «Бременские музыканты». Спектакль длился несколько часов, в постановке был задействован оркестр русских народных инструментов. В перерыве между актами ребятам организовали активные игры в холле с Дедом Морозом и шоу мыльных пузырей.

Издание отмечает, что этот спектакль для семей военнослужащих, участвующих в боевых действиях на Украине, — лишь часть большой благотворительной программы, для них запланировано еще множество мероприятий.

На праздник для детей мобилизованных Деда Мороза доставил военный вертолет

На аэродроме в Кольцово состоялся праздник для детей мобилизованных, Деда Мороза к месту мероприятия доставил военный вертолет. Об этом сообщает Свердловское областное телевидение.

Дед Мороз поздравил детей, отцы которых участвуют в военном конфликте Москвы и Киева. Ребята в ходе мероприятия рисовали и писали письма родственникам. Дед Мороз в конце праздника забрал послания детей, чтобы передать адресатам.

Как пишет издание, для детей провели экскурсию по аэродрому: они ближе познакомились с военной техникой и даже попали на борт советского самолёта Ту-134.