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56 минут назад

Украинские войска обстреляли Горловку

RT на русскомиещё 1

Украинские войска обстреляли Горловку в ДНР.

Украинские войска обстреляли Горловку
Фото: ТАССТАСС

Об этом сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

«Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению населённый пункт Щербиновка — населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено пять снарядов калибром 155 мм», — говорится в сообщении в Telegram.

Ранее представительство ДНР в СЦКК заявило, что двое мужчин пострадали в Макеевке в результате обстрела со стороны украинских боевиков.

25 декабря украинские боевики обстреляли Донецк и Макеевку снарядами калибра 155 мм.

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