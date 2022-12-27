Украинские войска обстреляли Горловку в ДНР.
Об этом сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
«Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению населённый пункт Щербиновка — населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено пять снарядов калибром 155 мм», — говорится в сообщении в Telegram.
Ранее представительство ДНР в СЦКК заявило, что двое мужчин пострадали в Макеевке в результате обстрела со стороны украинских боевиков.
25 декабря украинские боевики обстреляли Донецк и Макеевку снарядами калибра 155 мм.