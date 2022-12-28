Фрегат «Адмирал Горшков» завершил подготовку к боевой службе

Завершающий этап подготовки фрегата «Адмирал Горшков» был отработан в ходе контрольного выхода в Баренцевом море. Об этом сообщает ТАСС.

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«Фрегат Северного флота "Адмирал флота Советского Союза Горшков" под командованием капитана 1 ранга Игоря Крохмаля завершил подготовку к дальнему походу», — сообщили агентству в пресс-службе Северного флота.

Уточняется, что в ходе контрольного выхода экипаж фрегата выполнял задачи в течение нескольких дней.

Действия экипажа оценивала комиссия представителей штаба флота. На последней стадии подготовки было проверено функционирование всех корабельных систем и механизмов. Также экипаж оценил маневренные характеристики, тактические приемы и способы применения корабельного оружия. Были отработаны более 30 посадок и взлетов с палубы корабельных вертолетов Ка-27.

«Адмирал Горшков» — головной фрегат проекта 22350 с управляемым ракетным вооружением дальней морской и океанской зоны военно-морского флота РФ. Корабль был спущен на воду 29 октября 2010 года.