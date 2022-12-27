В Белоруссии заявили о готовности к диалогу с НАТО

Белоруссия открыта для диалога с НАТО. Об этом заявил заместитель начальника департамента международного сотрудничества министерства обороны Белоруссии Дмитрий Рябихин в эфире телеканала СТВ.

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«В одностороннем порядке они приостановили (сотрудничество). Но Республика Беларусь всегда открыта для диалога» - сказал он.

Рябихин подчеркнул, что «международное военное сотрудничество, назовем «до 24 февраля» текущего года и «после», по количественным и качественным показателям не изменилось…поменялись определенные векторы сотрудничества».

Он рассказал, что Белоруссия усиливает сотрудничество со странами Шанхайской организации сотрудничества.

«С учетом того, что подана заявка на вступление в организацию. У нее есть военная составляющая. В рамках реализации сотрудничества с этими странами мы находим новые эффективные мероприятия сотрудничества», - уточнил представитель Минобороны Белоруссии.

По его словам, белорусское оборонное ведомство «всегда открыто для диалога».

«Мы приглашаем всех без исключения на все мероприятия военных атташе и показываем так, как оно есть», - заявил он.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе совещания с военными и силовиками заявил, что страны НАТО и ряд европейских государств рассматривают варианты возможной агрессии в отношении республики. Лукашенко также заявил о создании совместной с Россией региональной группировки войск.