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2 часа назад

Спецоперация на Украине 27 декабря: последние новости на сегодня

Елена Прошина

Военный конфликт на Украине начался с 24 февраля. Мы собрали самые свежие новости о боевых действиях на сегодня, 27 декабря 2022 года.

Спецоперация на Украине 27 декабря: последние новости на сегодня
Фото: ТАССТАСС

Украина израсходовала огромное количество оружия производства НАТО и СССР

Военные силы Украины в ходе боевых действий израсходовали значительное количество оружия советского и натовского производства. Такое заявление сделал командир спецназа «Ахмат», заместитель командующего 2-м армейским корпусом Народной милиции ЛНР Апты Алаудинов в своем в Telegram-канале, передает РИА Новости.

Он отметил, что у НАТО не получится в короткий срок восполнить потери оружия, необходимых объемов для экспорта у них просто нет.

Алаудинов также выразил уверенность, что российские военнослужащие в ближайшее время возьмут Артемовск под свой контроль.

Солдаты ВСУ сдаются в плен из-за тяжелых условий службы

Украинские военнослужащие сдаются в плен армии России при первой возможности, так как условия их службы остаются крайне тяжелыми. Об этом заявил обозреватель польской газеты NDP Яцек Тохман, передает «Газета.ру».

По его словам, солдаты ВСУ «массово гибнут» от голода, холода, а также дефицита медикаментов и техники.

«Голодные и дезориентированные украинские солдаты, которые стреляют из неисправного оружия, сдаются при любой возможности», — пишет обозреватель.

Тохман также указал, что командование Военных сил Украины «деморализовано» и уже не может организовать порядок на своих территориях.

Обучение украинских военных управлению Patriot займет менее полугода

Украинские солдаты смогут обучиться управлению ракетного комплекса Patriot менее чем за полгода. Такое заявление сделал глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передает агентство ТАСС со ссылкой на агентство Associated Press.

Кулеба рассказал, что Соединенные Штаты создали специальный план по обучению солдат ВСУ работе с Patriot «значительно меньше, чем за шесть месяцев». Издание отмечает, что обычно подобные тренировки длятся до года.

Армия,Дмитрий Кулеба,НАТО,
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